Larry Hagman a avut un secret pe care l-a vrut dezvăluit doar după moarte

Ştire online publicată Marţi, 27 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Larry Hagman, interpretul lui JR din Dallas, a decedat, luând cu el un secret pe care l-a vrut dezvăluit doar după moarte.Înainte de a muri, celebrul actor i-a dezvăluit unui jurnalist american că a luat bani de la dictatorul român Nicolae Ceaușescu, pentru ca regimul comunist să poată să îi folosească imaginea.În anul 1980, pe vremea în care serialul Dallas putea fi văzut în România, Hagman a făcut o vizită în țara noastră, iar reprezentanți ai regimului comunist i-au cerut permisiunea pentru a pune pe un imobil un afiș cu chipul său.„El a spus că nu are nimic împotrivă, dacă soția sa va putea să ridice a doua zi o pungă cu bani gheață, din toaleta unei clădiri guvernamen-tale”, a scris jurnalistul John Harlow într-un articol din Sunday Times.Actorul a acceptat, dar contra unei sume de bani.„Ei au făcut acest lucru, o pungă maronie plină cu dolari a fost lăsată acolo pentru noi, iar noi am cheltuit banii foarte repede, așa cum obișnuiam să facem pe atunci”, i-a declarat actorul jurnalistului.Hagman a declarat, în 2011, într-un interviu citat de torontosun.com, că serialul Dallas a avut o influență uriașă în declanșarea Revoluției din 1989 din România și pentru moartea fostului dictator Nicolae Ceaușescu.„România a difuzat serialul Dallas pentru a le arăta românilor cât de corupt era sistemul american, însă totul s-a încheiat cu românii care l-au pus la zid pe Ceaușescu, care era un dictator, și l-au împușcat de 500 de ori - pentru că ei voiau toate acele lucruri pe care le-au văzut și de care nici nu știau că există. Ceaușescu a permis difuzarea acestui serial pentru a le arăta cât eram noi de decadenți, însă românii și-au spus: «Ei bine, vrem și noi o parte din acele lucruri!»”, a declarat actorul acum un an.