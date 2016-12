Lansare Trojka şi Xellent pe piaţa din România

Lansare Trojka și Xellent pe piața din România

Horeca Expert a dat startul creativi-tății pe 1 august, la evenimentul de lan-sare a renumitelor brand-uri de vodka elvețiană XELLENT și TROJKA.Lansarea a fost aleasă pentru data de 1 august pentru a sărbători în acest cadru și Ziua Na-țională a Elveției. În spațiul select ofe-rit de restaurantul„La Fattoria” (Beach Side) din Mamaia, clienții au putut sa-vura vodka Xellent (clasată in top 10 „The best Vodkas in the World”). Produsă din cel mai bun grâu american, îmbinând metodele de distilare tradiționale cu dorința de perfecțiune și tehnologia de ultimă generație, vodka Xellent a reușit în scurt timp să devină un produs high-class pre-zent în cele mai exclu-siviste loca-ții din lume.Un suflu nou și o pată de culoare pentru petre-cerile nocturne din clu-buri și baruri o constituie gama de pro-duse Trojka. Disponibilă în șase variante: Trojka Pure Grain, Trojka Pink, Trojka Green, Trojka Black, Trojka Yellow și Trojka Red, ideală în combinație cu diferite ingre-diente pentru cocktailuri, băutura poate fi descrierea perfectă între imaginație, gust și stil. Barmanul a pus la dispoziția clienților și a dat frâu liber imaginației realizând cele mai deosebite cocktail-uri Trojka, surprinzând astfel invitații cu un spectacol în stilul său caracteristic.Lansarea s-a dovedit a fi un real succes trezind interesul cunos-cătorilor și specialiștilor din domeniu.