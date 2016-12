Lady Gaga vrea să deschidă un orfelinat în India

Ştire online publicată Marţi, 01 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Lady Gaga vrea să-i ajute pe cei nevoiași și are de gând să deschidă un orfelinat în India. Artista a fost impresionată de soarta copiilor din această țară după ce a fost la un concert în New Delhi.Faimoasa cântăreață a mers după un recital susținut la New Delhi și a vizitat orfelinatele din India. "Lui Lady Gaga i-ar plăcea să creeze o fundație cu numele ei ca să ajute copiii și acum, în plin avânt al carierei sale, se gândește că a venit vremea să facă ceva", a spus o sursă apropiată de cântăreață.Aceeași sursă a adăugat: "Vrea să facă lucrurile bine și să creeze ceva măreț. Știe că este nevoie de multă muncă, dar dorește să înceapă prin a se implica în câteva orfelinate care există deja și să-și consacre puțin din timpul și banii ei ajutorării acestora".