Lady Gaga, videoclip cu imagini șocante

Ştire online publicată Duminică, 20 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Lady Gaga a lansat un videoclip cu imagini șocante prin care vrea să tragă un semnal de alarmă împotriva violurilor din campusurile universitare din SUA, scrie ziarul 'La Libre Belgique'.Intitulată 'Till it happens to you' ('Până când și se întâmplă și ție'), melodia a fost compusă de interpreta americană împreună cu Diane Warren, autoarea documentarului 'The Hunting Ground' ('Terenul de vânătoare'), prezentat în 2015, axat pe violențele sexuale în rândul studenților, fenomen tot mai răspândit.