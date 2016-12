Lady Gaga: „România a fost un frumos mic Paris“!

Marţi, 21 August 2012.

Lady Gaga a părăsit vineri România, după concertul susținut joi seară în Piața Constituției, dar se pare că a rămas cu gândul la țara noastră.Artista a postat pe canalul său oficial, de pe youtube, un material video, vizualizat de 95.000 de oameni, în care arată faptul că a fost impresionată de capitala României.În cele trei minute de secvențe din București, prezentate sub titlul „Fozzi and me in «Little Paris»” („Eu și Fozzi - câinele artistei - în «micul Paris»”), Gaga le prezintă fanilor imagini din parcul Herăstrău, acolo unde s-a plimbat și a mâncat popcorn, dar și de la Aeroportul Otopeni, unde s-a distrat plimbându-se în căruciorul de bagaje.Mai mult, vedeta a postat pe internet și un mesaj în care a scris: „Sunt atât de încântată. România a fost un frumos «mic Paris»”, iar jurnaliștilor le-a declarat că ar reveni cu plăcere în țara noastră.