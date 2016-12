Lady Gaga îşi lansează o linie de periuţe de dinţi care cântă

Lady Gaga își lansează o linie de periuțe de dinți care cântă

27 Martie 2012

Lady Gaga are o noua idee pentru a isi incanta fanii: o linie de periute de dinti care, in momentul in care sunt folosite, canta. Conform cotidianului ,,The Sun", aceasta idee i-a venit artistei dupa o noapte cu distractie si bautura alaturi de iubitul ei, Taylor Kinney.Cantareata s-a apucat deja de planul acestei afaceri si a inceput sa faca schitele periutelor de dinti.,,Taylor a vrut sa ii faca o farsa: reda cantecele ei la un volum foarte ridicat, exact in momentul in care ea se spala pe dinti", a declarato o sursa din anturajul artistei.,,Ea pare acum convinsa ca o periuta de dinti care sa cante, din colectia Gaga, ar fi un produs care s-ar vinde foarte bine. Intentioneaza sa mearga si mai departe cu aceasta idee: s-a gandit sa lanseze si un tirbuson cantator", a completat sursa, potrivit adpm.ro.