Lady Gaga, diagnosticată cu o formă severă a unei maladii

Ştire online publicată Joi, 14 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Lady Gaga are mari probleme de sănătate. Artista a fost diagnosticată cu sinovită, o inflamație severă la nivelul articulațiilor. Din această cauză artista nu se mai poate deplasa. Ca urmare a bolii, Lady Gaga și-a anulat o serie de concerte din secțiunea nord-americană a turneului ei mondial. „Sunt total devastată și disperată. Am ascuns această accidentare și durerea resimțită în fața colaboratorilor mei, în ultima lună, sperând că mă voi vindeca, dar, după concertul de aseară, am constatat că nu pot să mai merg”, a explicat cântăreața americană printr-un comunicat. Aceasta a adăugat pe Twitter pentru fanii ei: „Sper să mă fac bine cât mai repede și să fiu din nou pregătită 500% pentru voi, așa cum meritați”. Boala cu care a fost diagnosticată artista se numește sinovită reumatică, o inflamație a articulațiilor care apare de obicei după o luxație, o întindere sau o accidentare. Cei care suferă de această boală sunt incapabil să mai meargă și trebuie să urmeze un tratament medicamentos.