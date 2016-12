Lady Gaga a ales să doarmă în dormitorul din autocar decât în camera de la Hilton

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Autocarele folosite de Lady Gaga în turneul „Born this way ball” sunt veritabile bijuterii.Autovehiculele marca Setra au fost modificate de compania Phoenix Bussing, din Marea Britanie special pentru formațiile și artiștii care pleacă în turnee muzicale. „Libertatea” a descoperit cât de luxoase sunt interioarele acestora. Pentru turneul „Born this way ball”, Lady Gaga, pe numele ei real Stefani Joanne Angelina Germanotta a ales să circule cu autoca-rele supraetajate ale companiei „Phoenix Bussing”, din Marea Britanie.Nu e greu de înțeles de ce artista a ales să se deplaseze la bordul acestor autocare modificate și transformate în veritabile aparta-mente de lux „motorizate”. Pe site-ul companiei sunt prezentate în detaliu autocarele special destinate turneelor muzicale.În urmă cu două zile, când a ajuns în România, Gaga a dormit două ore în dormitorul din autocarul Stera, care rivalizează la calitatea finisa-jelor cu unul dintr-un hotel de lux. De altfel, cele două ore s-au scurs fix la marginea trotuarului din fața hotelului Athenee Palace Hilton, din capitală. (Mediafax)