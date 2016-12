Lady Gaga, 13 nominalizări la MTV Music Awards

Joi, 05 August 2010

Cântăreața Lady Gaga a primit, marți, 13 nominalizări la MTV Video Music Awards (VMA), stabilind astfel un nou record în privința celor mai multe nominalizări la aceste trofee primite de un artist într-un singur sezon. Pe locul al doilea în topul nominalizărilor la ediția din 2010 a MTV Video Music Awards s-a situat rapper-ul Eminem, selectat la opt categorii de premii, grație succesu-lui de care se bucură cel mai recent album al său, „Recovery”. Totodată, adolescentul canadian Justin Bieber, în vârstă de 16 ani, a primit prima sa nominalizare la premiile VMA, pentru videoclipul piesei „Baby”. Debutanta Ke$ha s-a alăturat veteranilor Jay-Z, Alicia Keys, Katy Perry, Usher și trupei indie Florence and the Machine, printre nominalizați. Lady Gaga a fost de două ori nominalizată la categoria „videoclipul anului” - pentru „Bad Romance” și „Telephone”, în care cântă alături de Beyonce -, concurând cu Eminem („Not Afraid”), Florence and The Machine („Dog Days Are Over”), 30 Seconds To Mars („Kings and Queens”) și rapper-ul B.o.B. („Airplanes”).