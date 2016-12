La doi ani de la separare, Mihai Albu dezvăluie ce nu i-a putut ierta Iuliei

Ştire online publicată Joi, 19 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Mihai Albu a surprins pe toată lumea în urmă cu doi ani, când a anunțat că divorțează de soția lui, Iulia. Însă până azi nu a spus niciodată de ce s-a ajuns la asta:“A fost de nesuportat! A fost de neiertat! Peste așa ceva nu am putut să trec!”, a spus designerul unor prieteni apropiați.La Premiile Gopo din 20111, fosta soție a lui Albu a purtat o rochie transparentă, fără lenjerie intimă.“Discuții aveam cu mult înainte. Eu nu eram de acord cu aparițiile ei excentrice. Apoi, am primit invitația la Premiile Gopo. Iulia nu avea invitație. M-am apucat să mă îmbrac, și ea după mine. O urmăream să văd ce-și pune pe ea. Când a apărut în fața mea, nu-mi venea să cred. Am întrebat- o ce-și mai pune pe deasupra. Iulia mi-a spus că doar atât. Atunci am explodat: «Tu cu mine nu mergi așa!» și am ieșit pe ușă”, a dezvăluit Albu.Designerul povestește că s-a urcat în taxi și, pe covorul roșu, s-a trezit cu Iulia la braț: “Ca să nu facem scandal în public, am tăcut. Apoi, camere foto, televiziuni... toate pe noi. Când am ajuns acasă a început din nou scandalul... Nu am putut să trec peste acest fapt!”, scrie, în exclisivitate, libertatea.ro.