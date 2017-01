Lavinia Leonte, președinte al CS Master Dance:

„La dans sportiv, talentul te ajută 10%, restul înseamnă muncă!“

Ştire online publicată Miercuri, 03 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Înființat în luna iulie a anului trecut, Clubul de Dans Sportiv Master Dance și-a câștigat rapid locul special în marea familie a sportului constănțean. În prezent, peste 80 de copii, cu vârste cuprinse între trei și 14 ani, trec plini de entuziasm pragul cochetei săli de la „Cireșica”. „În clubul nostru, copiii practică numai dans sportiv. Am primit multe solicitări, pentru dansuri populare și altele, dar am decis să ne concentrăm întreaga atenție numai asupra dansului sportiv. Accentul este pus pe corectitudine - e firesc, suntem la sport -, mereu în pereche vor dansa cel mai bun băiat și cea mai bună fată”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, conducătoarea grupării, Lavinia Leonte. Antrenoare și, în același timp, încântătoare dansatoare, Lavinia este de părere că, la dans sportiv, munca bate talentul. „Spre deosebire de alte discipline, la dans sportiv, talentul îi ajută pe copii în procent de maximum 10 la sută. Restul înseamnă muncă, foarte mult exercițiu individual. Leneșii nu progresează, oricât talent ar avea. Îi îndemn pe părinți să-i aducă pe copii la dans de la vârste cât mai mici. Îți trebuie ani până să formezi o pereche adevărată. Trebuie să-ți ajuți partenerul, să-l simți, să te completezi reciproc. Nu admit sub nicio formă certurile. Celor care se ceartă în sală le arăt instantaneu ușa”, ne spune Lavinia Leonte. Începând din 2011, copiii de la Master Dance vor intra și în competiții. „Momentan, ne pregătim la sală, copiii fac dans de plăcere, dar unii vor continua spre performanță. Cu ocazia sărbătorilor pascale de anul viitor, vom susține un spectacol cu preșcolari, în principiu copiii clubului nostru, plus cei ai unei grădinițe din Năvodari, pentru că vrem să promovăm dansul și în acest oraș”, ne explică antrenoarea. Lavinia nu se limitează doar la a le dezvălui copiilor secretele dansului. Din contră, alături de partenerul său, Valentin Papaghiuc, dansează la evenimente speciale, recepții, iar aplauzele nu contenesc.