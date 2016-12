La concertul AC/DC, primele rânduri s-au vândut

Joi, 14 Ianuarie 2010

Biletele pentru locurile din fața scenei la concertul AC/DC, programat să aibă loc pe 16 mai în Piața Constituției din Capitală, s-au vândut deja, la mai puțin de o lună de la punerea lor în vânzare, numai în prima zi fiind vândute 7.000 de bilete, au anunțat, miercuri, organizatorii evenimentului. Mai sunt în vânzare două categorii de bilete, Normal Circle și VIP. La categoria Normal Circle s-au pus în vânzare 20.000 de bilete la prețul de 127,2 lei. După ce acestea vor fi vândute, prețul unui bilet la această categorie va fi de 148,4 lei. Organizatorii au anunțat că intenționează să vândă până la 80.000 de bilete. În ceea ce privește biletele VIP, acestea costă 477 de lei și presupun locuri în tribune. Biletele la concertul AC/DC, organizat de D&D East Entertainment, se distribuie prin rețeaua Eventim. Trupa australiană AC/DC a fost formată în 1973 de către frații Angus și Malcolm Young. Deși este recunoscută drept pionieră a muzicii hard rock și heavy metal, membrii trupei au spus mereu că ceea ce cântă se numește rock ‘n’ roll. AC/DC au devenit faimoși cu albume precum „Let there be rock” (1977), „Highway to hell“ (1979) și „Back in black” (1980). Acesta din urmă a fost vândut în 42 de milioane de exemplare în întreaga lume, dintre care 22 numai în America, devenind al cincilea album în topul vânzărilor din toate timpurile în SUA. Australienii vor ajunge în România în cadrul „Black Ice Tour”, care promovează ultimul album semnat AC/DC, unul dintre cele mai bine vândute și spectaculoase turnee ale trupei, cu încasări de peste 220 milioane de dolari.