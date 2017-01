La 64 ani, imaginea Louis Vuitton

Joi, 06 Martie 2008

Chitaristul trupei Rolling Stones, Keith Richards, va fi noua imagine a mărcii franceze de lux Louis Vuitton, după ce acest rol a fost deținut, pe rând, de Mihail Gorbaciov și Catherine Deneuve. Este pentru prima dată când Keith Richards, în vârstă de 64 de ani, cunoscut pentru trecutul său tumultuos de consumator de droguri, participă la o campanie de publicitate. Imaginile cu chitaristul legendarei formații, care vor putea fi văzute pe afișele campaniei începând cu luna aprilie, au fost realizate de fotograful american Annie Leibovitz. În acestea, Richards este înfățișat stând pe pat cu chitara, într-o cameră de hotel, în semi-întuneric, lămpile fiind acoperite cu eșarfe negre, imprimate cu capete de morți. Sloganul este unul simplu: „Some journeys cannot be put into words. New York. 3 am. Blues in C (Unele călătorii nu pot fi traduse în cuvinte. New York. Ora 3 dimineața. Blues în do)”. Keith Richards este cea de-a cincea personalitate care pozează pentru Louis Vuitton, după fostul președinte sovietic Mihail Gorbaciov, actrița franceză Catherine Deneuve, tenismenii Steffi Graf și Andre Agassi. Suma pe care o va primi Keith Richards va fi donată, la fel ca și cea primită de Deneuve, asociației The Climate Project, inițiată de laureatul Nobel Al Gore, pe care o suține și Louis Vuitton.