Kylie Minogue, afectată de criza financiară

Ştire online publicată Miercuri, 31 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața australiană Kylie Minogue a fost nevoită să reducă la jumătate prețul de vânzare al reședinței sale de vacanță din Australia, din cauza colapsului pieței mondiale imobiliare. Celebra cântăreață australiană a cumpărat în 2005 reședința de vacanță, situată pe o insulă din apropierea orașului ei natal, Melbourne. Vila are patru dormitoare și a devenit reședința permanentă a artistei australiene în perioada în care aceasta a urmat terapia împotriva teribilei maladii. Kylie Minogue a decis să o scoată la vânzare în luna februarie 2008, când reședința de vacanță a fost evaluată la 840.000 - 970.000 de euro. Cântăreața australiană, care a cheltuit aproximativ 490.000 de euro pentru a renova vila, a fost nevoită să reducă prețul de vânzare la 460.000 de euro, din cauza crizei economice mondiale. Kylie Minogue a organizat o petrecere de celebrare a victoriei sale împotriva cancerului în această reședință, denumită Beauciel, despre care se spunea că era și locul ales de artistă pentru căsătoria ei cu actorul francez Olivier Martinez, înainte ca ei să se despartă. Reședința Beauciel se află pe French Island din zona Western Port Bay, regiune care are 100 de locuitori ce au decis să trăiască fără electricitate, gaze și apă curentă. Kylie Minogue și-a început cariera ca actriță cu un rol în serialul australian „Neighbours”. După succesul primelor două single-uri, „Locomotion” - care a staționat pe primul loc în topul australian timp de șapte săptămâni - și „I Should Be So Lucky” - care a impus-o în topurile din lumea întreaga - Kylie a ales să se concentreze exclusiv asupra muzicii. Hit-uri precum „Where the Wild Roses Grow”, în duet cu Nick Cave, „Spinning Around”, „Kids”, în duet cu Robbie Williams, „On a Night Like This”, „Can’t Get You Out of My Head”, „In Your Eyes”, „Love At First Sight”, „Come Into My World”, „Slow” sau „I Believe in You” i-au adus lui Kylie vânzări de peste 40 de milioane de albume în întreaga lume, numeroase premii, precum și o poziție de top în rândul celor mai apreciate artiste de pe scena muzicii pop. Artista a inclus și România în cadrul turneului Kyliex2008, ea concertând la București în luna mai a acestui an.