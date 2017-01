Kylie Minogue a schimbat şapte costume pe scena din Bucureşti, toate creaţia lui Jean Paul Gaultier

Kylie Minogue a schimbat șapte costume pe scena din București, toate creația lui Jean Paul Gaultier

Ştire online publicată Luni, 19 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Artista australiană Kylie Minogue, care a concertat sâmbătă seara pe stadionul Cotroceni, a schimbat șapte ținute Jean Paul Gaultier pe timpul celor două ore petrecute pe scenă și a interpretat piese de pe ultimul album, „X”, precum și hit-uri ca „I should be so lucky” și „In my arms”. Concertul a început cu un „Bună seara, București!”, iar înainte de ultima piesă a spus, tot în limba română, „ne vedem data viitoare”. Kylie a cântat aproximativ două ore, iar publicul s-a bucurat cel mai mult la piesele mai vechi, cum ar fi „I should be so lucky”, interpretată la bis, dar și la cântecele „Too far” și „In my arms”. Pe timpul celor aproape două ore de concert, Kylie a schimbat șapte costume, toate creația designer-ului Jean Paul Gaultier. Prima rochie a fost una violetă, iar artista a mai purtat, printre altele, o costumație de majoretă și o costumație de inspirație franceză, după modelul uniformei lui Napoleon Bonaparte. Pe durata concertului, pe fundal s-au derulat proiecții video. Kylie a susținut, pe stadionul Cotroceni din București, al doilea concert în România, după cel din 1993 de la Brașov, la Festivalul „Cerbul de aur”. Concertul programat în București a durat aproximativ două ore și face parte din turneul mondial de promovare a albumului „X”, primul lansat de Kylie după operația de cancer la sân, suferită în urmă cu trei ani. Cântăreață australiană a ajuns, sâmbătă, la ora 13.50, pe aeroportul Băneasa, de la Budapesta, cu un avion charter. Vedeta s-a cazat la hotelul Marriott, într-o cameră cu vedere la Palatul Parlamentului ai cărei pereți, la solicitarea vedetei, sunt acoperiți cu oglinzi. Pentru concertul de la București, echipa de turneu a artistei a adus în România 20 de tiruri de aparatură, șapte autocare cu tehnicieni, 14 dansatori, stiliști și acrobați. Alături de echipa artistei, pentru montarea și supervizarea scenei, au lucrat și 200 de tehnicieni români.