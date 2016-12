Kristen Stewart este din nou subiect de scandal

Ştire online publicată Luni, 26 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Kristen Stewart va fi din nou pe primele coperte ale revistelor de scandal americane, după ce două mari publicații amenință să dezvăluie mari secrete din viața ei.Dacă OK! Magazine susține că aceasta este însărcinată și își dorește o nuntă-fulger, în Touch Weekly se anunță că încă o căsnicie se zguduie din cauza ei.Potrivit CDL și In Touch Weekly, faptul că Stewart va juca alături de actorul Ben Aflleck în producția „Focus” nu îi va lăsa căsnicia neafectată actorului.Editorii revistei de scandal au făcut rost de scenariul peliculei și, susțin ei, acesta este mai fierbinte decât romanul erotic „Cele cinzeci de vicii ale lui Grey”.„Filmul va spune povestea unui veteran impostor, care o ia sub aripa lui protectoare pe o tânără femeie extrem de atrăgătoare. Deși relația dintre ei este inițial una profesională, lucrurile se complică în momentul în care se atașează mai mult decât trebuie unul de celălalt”, scrie revista.