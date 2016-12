Kim Kardashian, însărcinată pentru a doua oară

Ştire online publicată Marţi, 02 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Una dintre cele mai cunoscute vedete ale showbizului american a rămas însărcinată pentru a doua oară. Cunoscuta vedetă a făcut anunțul cu ajutorul unui scurt videoclip de prezentare a propriei emisiuni TV.Kim Kardashian (34 de ani) a scos un nou videoclip cu secvențe din ultimul episod din sezon al serialului „Keeping up with the Kardashians”. În videoclip, Kim îi spune surorii ei marea veste: „Am primit rezultatul de la analizele de sânge și sunt însărcinată”.Aceasta urmează să fie mamă pentru a oară, întrucât mai are un copil cu soțul ei, Kanye West. Fetița ei, North West, a venit pe lume în urmă cu doi ani, în luna iunie a anului 2013, potrivit Huffingtonpost.