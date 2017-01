Kim Kardashian i-a furat iubitul Evei Longoria

Publicația „InTouch” scrie despre o relație secretă între Kim Kardashian și Eduardo Cruz, iubitul actriței din „Neveste dis-perate”, Eva Longoria. Kim neagă totul. Potrivit publicației InTouch, Kim Kardashian i l-a furat pe Eduardo Cruz, fratele mai mic al actriței Penelope Cruz, bunei sale prietene, Eva Longoria. Kim l-ar fi invitat pe Eduardo seară de seară la ea acasă, înnebunindu-l cu partidele de sex, ba mai mult, ar fi plănuit o vacanță romantică în Mexic.Eva Longoria, care are o relație de un an cu Eduardo, a aflat de relația dintre cei doi după ce a văzut în laptopul bărbatului mesaje de la Kim.„Sunt obișnuită cu bârfele așa că nu le comentez niciodată. Nu este ok când publicații ca „InTouch” îmi includ prietenii apropiați în poveștile lor inventate. Au fost avertizați de mai multe persoane că nu este adevărat ce scrie pe coperta lor, dar au decis să iasă așa pe piață. Așa că iat-o!”, a scris Kim Kardashian pe Twitter.