Kim Kardashian, diagnosticată cu psoriasis

Ştire online publicată Miercuri, 27 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Kim Kardashian a aflat că suferă de o boală de piele numită psoriasis, vestea primind-o chiar în timpul unui reality-show, potrivit libertatea.ro.Frumoasa brunetă este gazda unui reality-show intitulat „Keeping Up With the Kardashians”, care este difuzat de postul de televiziune E!. În timpul emisiunii sale, cântăreața a acuzat o mâncărime și a mers la medic, unde a aflat că suferă de această boală a pielii. Doctorul i-a zis că este o boală incurabilă, însă, cu un tratament susținut, ea poate fi ținută sub control și ameliorată.Kim Kardashian este foarte preocupată de aspectul său fizic, deoarece ea realizează diferite campanii publicitare, în care pozează în costumații foarte sumare, așa că pielea ei și întreg corpul trebuie să arate perfect.