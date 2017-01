Kevin Costner – pentru a şaptea oară tătic

Kevin Costner – pentru a șaptea oară tătic

Vineri, 04 Iunie 2010

Actorul, în vârstă de 55 de ani, este din nou tată, după ce soția sa, Christine, în vârstă de 36 de ani, a născut miercuri într-o clinică din Los Angeles, cel de-al treilea copil al cuplului, Grace Avery. Micuța cântărea la naștere 3,48 kilograme și măsura 53 de centimetri. Grace Avery este cel de-al șaptelea copil al lui Kevin Costner. Actorul și soția sa, fostul manechin german Christine Baumgartner, mai au doi băieți, în vârstă de un an, respectiv doi ani. Kevin Costner și Christine Baum-gartner s-au căsătorit în 2004. Actorul mai are trei copii din mariajul anterior cu o colegă din facultate, Cindy Silva, de care a divorțat în 1994. De asemenea, starul mai are un copil, Liam, în vârstă de 11 ani, dintr-o relație cu Bridget Rooney. Născut într-o periferie săracă a orașului Los Angeles, în anul 1955, Costner, licențiat în științe economice, și-a început cariera în cinema la vârsta de 27 de ani. Primele sale roluri memorabile au fost cel din „Silverado” (1985) și cel din adaptarea pentru marele ecran a serialului „Incoruptibilii” (1987). Abia în 1990 a dobândit statutul de vedetă de prim calibru, prin rolul său din western-ul epic „Dansând cu lupii”, care a fost recompensat cu două premii Oscar. În octombrie anul trecut, Costner a venit pentru prima dată în România, unde a susținut un concert alături de trupa sa, Modern West, în timpul Festivalului de Film (Ro-IFF) de la Arad.