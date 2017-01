Kevin Costner a gustat din mâncărurile tradiţionale, la Arad

Kevin Costner a gustat din mâncărurile tradiționale, la Arad

Luni, 05 Octombrie 2009

Actorul și muzicianul american Kevin Costner a luat cina, vineri seară, într-un sat situat în Podgoriile Aradului, respectiv la un restaurant din Miniș, unde a mâncat gulaș și a băut vinuri românești. Localitatea viticolă Miniș este situată la 30 de kilometri de Arad, iar Kevin Costner și membrii trupei sale, Modern West, au fost invitați la o pensiune din localitate de către organizatorii Festivalului de Film din România (Ro-IFF). Conform reprezentanților pen-siunii, actorul american și colegii lui au mâncat un aperitiv rece, o gustare caldă și un desert, iar din meniu nu au lipsit vinurile românești, respectiv vinuri de Miniș. „Ca aperitiv am pregătit clătite cu șuncă, a urmat supă de vițel cu tarhon, iar la felul principal a fost servit gulaș cu gălușcuțe și hribi. La desert, s-a servit salată de fructe de pădure”, a declarat Geza Tuduci, proprietarul pensiunii. La plecare, Kevin Costner a declarat: „Masa a fost grozavă, foarte generoasă, multe feluri. Nu știam la ce să mă aștept, dar oamenii au fost atât de generoși. M-ați prins puțin în dezavantaj pentru că am băut puțin mai mult, am avut și o zi foarte lungă”. Kevin Costner și trupa sa, Modern West, au susținut, sâmbătă seara, la Arad, primul lor concert din turneul european.