Keo o face praf pe Andreea Bălan. Nimeni nu s-ar fi aşteptat la reacţia asta

Keo o face praf pe Andreea Bălan. Nimeni nu s-ar fi așteptat la reacția asta

Ştire online publicată Vineri, 21 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Scandalul dintre Andreea Bălan și fostul ei iubit, Keo, pare fără sfârșit. Keo a intrat în direct prin telefon la o emisiune de la Kanal D, unde a șters pe jos cu fosta sa parteneră de viață.”Mă așteptam la o reacție violentă. Este o persoană înverșunată și răzbunarea ei nu are nicio limită. Refuz sa mai continui acest joc distrugător al Andreei, care dă dovadă că este în stare de orice. E în stare să fabuleze și să calce absolut tot în picioare. Daca eu am toate defectele pe care mi le atribuie, dacă toate acuzațiile pe care mi le aduce ar fi realede ce ar mai sta la mine și cu mine opt ani de zile?”, a spus Keo.”Andreea a încercat să-mi distrugă imagibnea, cariera. M-a prezentat publicului drept un nemernic, un profitor fără scrupule. Nu sunt nimic din toate acesta. Singura mea dporință este ca această persoană să mă uite și să mă lase să-mi continui liniștit viața personală și profesională, așa cum și ea imperturbabilă în brațele iubitului ei cu care este de peste șase luni de zile. Eu din acest moment șterg orice urmă de Andreea Bălan din viața mea și o las să-ți continue acest show până când o să obosească de atâta răutate”, a adăugat el.Keo a ținut să lămurească lucrurile și în ceea ce o privește pe Alexandra (n.r. Misty):”M-a deranjat foarte mult că imaginea Alexandrei a fost pătată in acest scandal. Eu trăiesc o poveste de dragoste cu Alexandra extraordinar de frumoasă. Ne iubim și suntem foarte fericiți împreună. De mult timp. Și pentru mine nu a fost niciodată o rezervă. Cine dă în ea dă în mine. Vina a fost în totalitate a mea. Eu nu am stiut la momentul oportun să îi mărturisesc Andreei că m-am îndrăgostit. Nu Alexandra a spart casa. Este numai vina mea. Eu o iubesc pe Alexandra. Îmi doresc să am un viitor cu ea. E o dragoste frumoasă și sinceră”, scrie libertatea.ro.