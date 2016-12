Keo lămureşte adevăratul motiv al despărţirii de Andreea Bălan

Keo lămurește adevăratul motiv al despărțirii de Andreea Bălan

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Keo a postat pe pagina sa de Facebook un scurt mesaj prin care explică de ce relația lui cu Andreea nu a mai funcționat și neagă că nu ar fi vrut să devină tătic."Dragii mei,Nu îmi place să vorbesc despre viața mea personală și știți că întotdeauna am încercat să stau departe de scandaluri și să las muzica mea să vorbească. Au apărut însă în ultima vreme prea multe titluri false prin presă și lucruri pe care nu le-am declarat și care îmi crează o imagine neadevărată. E o situație foarte nedreaptă și aș vrea să lămuresc căteva lucruri, de dragul celor care doresc să știe adevărul:NU AM DECLARAT că nu îmi doresc să am niciodată familie și copii! Dimpotrivă E cu siguranță cel mai frumos lucru în viață. Am explicat doar din ce motiv s-a răcit relația cu Andreea în ultimele luni: pentru că eu mi-am dorit să mai așteptăm puțin având în vedere că am fost extrem de ocupat cu construcția casei noastre timp de doi ani de zile, neglijând astfel partea profesională, iar în momentul acesta chiar simt nevoia să mă concentrez pe muzică. Consider că a avea un copil este o mare responsabilitate, pe care îmi doresc să mi-o asum la momentul potrivit. Presa însă s-a grăbit să-mi pună eticheta de burlac înrăit și care nu își dorește copii, dar realitatea este alta!NU AM DECLARAT niciodată că m-am despărțit de Andreea pentru că ea vroia să se căsătorească cu mine! Tatăl meu nu a dat nicio declarație către presă, cum că noi am fi despărțiti de un an! Părinții mei locuiesc în Elveția și nu au avut nici un contact cu presa. E o perioadă dificilă și stresantă pe care încerc să o traversez cu capul sus, iar minciunile din presă nu ajută deloc. Îi rog pe cei care mă apreciazș și mă susțin, să nu mă judece pe baza falsurilor care se vehiculează în presa de scandal. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Keo", a scris artistul pe pagina sa de Facebook.