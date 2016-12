Kate Winslet s-a săturat de atâta publicitate

Ştire online publicată Miercuri, 10 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița britanică, deținătoare a unui premiu Oscar, consideră că a avut parte de o expunere mediatică excesivă în ultimele luni și că are nevoie de o pauză mai lungă în carieră, informează femalefirst.co.uk. Actrița britanică în vârstă de 33 de ani a declarat: „Cred că trebuie să îmi iau o vacanță. M-am săturat să îmi aud numele peste tot și sunt sigură că și ceilalți s-au săturat!”. Cu toate acestea, Kate Winslet a recunoscut că nu va putea să renunțe complet la actorie. „Mi-aș dori să joc într-un spectacol de teatru. Ar fi o bună provocare profesională. Am nevoie să fiu puțin speriată, iar asta m-ar speria suficient de mult. Poate voi juca într-un musical sau în ceva complet diferit”, a declarat actrița pentru ediția britanică a revistei Hello!. Actrița a declarat, de ase-menea, că se simte împăcată cu felul în care arată, după ce a depășit vârsta de 20 de ani. „Nu mă mai simt intimidată. Cred că, după ce treci de 30 de ani, îți permiți să nu mai fi atât de obsedat de felul în care arăți. Chiar îmi place să am 33 de ani”, a explicat actrița britanică. „Nu cred că arăt mai bătrână sau mai tânără decât sunt în realitate. Cred că arăt așa cum trebuie la vârsta mea. Sunt foarte implicată în viața familiei mele, dar sunt și o persoană independentă. Mă simt ca o persoană care stă pe propriile ei picioare”, a adăugat Kate Winslet. Actrița este căsătorită cu regizorul Sam Mendes, autorul filmelor „American Beauty” și „Drumul spre pierzanie”. Cuplul are un fiu în vârstă de cinci ani, Joe, iar Winslet mai are o fiică, Mia, în vârstă de opt ani, dintr-o căsătorie anterioară.