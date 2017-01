„Katalin Varga“ - trei nominalizări la British Independent Film Awards

Luni, 16 Noiembrie 2009.

Coproducția româno-britanică „Katalin Varga”, în regia lui Peter Strickland, o producție Libra Film care a intrat, pe 13 noiembrie, pe ecranele din România, beneficiază de trei nominalizări la cea de-a 12-a ediție a British Independent Film Awards (BIFA), a cărei Gală de decernare a Premiilor va avea loc pe data de 6 decembrie, la Londra. „Katalin Varga” este primul film cu participare românească din istoria BIFA. Pelicula se va lupta pentru premiul categoriei „Cea mai bună realizare a anului în producția de film“, alături de „Bronson”, „Bunny & The Bull”, „The Hide” și „The Imaginarium of Doctor Parnassus”. Peter Strickland va concura pentru The Douglas Hickox Award (Cel mai bun regizor debutant) alături de Armando Iannucci („In The Loop”), Duncan Jones („Moon”), Sam Taylor-Wood („Nowhere Boy”) și Samantha Morton („The Unloved”), iar actrița din rolul principal, Hilda Peter (actriță a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj), este și ea nominalizată la Premiul pentru „Cel mai promițător debut“, alături de Katie Jarvis („Fish Tank”), Christian McKay („Me and Orson Welles”), George MacKay („The Boys Are Back”) și Edward Hogg („White Lightnin”). În cadrul ceremoniei de decernare a premiilor de pe 6 decembrie, actorul Daniel Day-Lewis va fi distins cu Premiul Richard Harris pentru contribuția sa la dezvoltarea industriei filmului. Printre premianții ediției de anul trecut se numără celebrele producții „Slumdog Millionaire” și „Hunger”. Recent, „Katalin Varga” a mai obținut și Premiul Special al Juriului la cea de-a 11-a ediție a Festivalului de Film de la Mumbai (India - 29 octombrie - 5 noiembrie), acordat lui Mark Gyori pentru imagine și lui Gyorgy Kovacs pentru su- net. Create în 1998, British Independent Film Awards sunt cele mai importante trofee ale industriei de film din Marea Britanie după Premiile BAFTA și își propun să promoveze și să încurajeze cele mai bune filme independente britanice sau copro-ducții cu participare britanică, care au bugete sub 10 milioane de lire.