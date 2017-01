Kanye West: „Toţi mă consideră gay şi am succes”

Kanye West: „Toți mă consideră gay și am succes”

Ştire online publicată Miercuri, 12 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul Kanye West, care a recunoscut că are trăsături feminine și că acest lucru l-a transformat într-un succes, a început să-și facă probleme pentru că este considerat homosexual. „Tot timpul mă gândesc: sper că persoana aceasta nu se uită la mine ca la un homosexual. Am un comportament feminin. Poate că nu sunt genul de bărbat care să pornească o bătaie într-un club", a declarat West. „Am realizat că tot ceea ce nu sunt m-a transformat în tot ceea ce sunt. În acest fel, am ajuns să am un album pe primul loc în toate topurile", a mai continuat cântărețul.