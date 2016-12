Kanye West, CADOU de NUNTĂ pentru Kim Kardashian: 10 restaurante

Ştire online publicată Vineri, 21 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Rapperul Kanye West îi va cumpăra logodnicei sale, vedeta de televiziune Kim Kardashian, cu care se va căsători în luna mai, zece restaurante din franciza Burger King din Europa, ca dar de nuntă."Ca întotdeauna, Kanye are o concepție neconvențională când îi face cadouri lui Kim. El știe că industria fast-food este de încredere și profitabilă, în plus Burger King este un lanț internațional, prin urmare că este o idee perfectă pentru Kim. Kanye vrea să îi cumpere zece restaurante din Marea Britanie, Italia și Franța, transformând-o pe Kim într-o femeie de afaceri internațională", a declarat o sursă pentru publicația The Daily Star, scrie realitatea.net.