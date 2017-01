Justin Timberlake şi Timbaland, sclavii Madonnei

Justin Timberlake și Timbaland, sclavii Madonnei

Ştire online publicată Marţi, 05 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit ziarului The Mirror, regina muzicii pop Madonna se pregătește să revină în atenția publicului cu un nou videoclip provocator. În ciuda vârstei sale - va împlini 50 de ani pe 16 august -, Madonna va îmbrăca un costum sexy de dominatoare în videoclipul piesei „4 Minutes To Save The World”. În videoclip, sclavii Madonnei sunt Justin Tim-berlake și Timbaland. Potrivit jurnaliștilor britanici, videoclipul a fost filmat de-a lungul a trei zile, într-o locație secretă din vestul Londrei. Pentru realizarea costumelor, Madonna a apelat din nou la prietenii ei Dolce& Gabbana, regizorul videoclipului fiind Jonas Akerlund. „Cea mai importantă scenă din videoclip este cea dintr-un club de noapte. Timbaland o vede pe Madonna într-o cameră întunecată. Apoi, Madonna apare provocându-l pe Justin Timberlake la dans. Cei doi dansează senzual. Va fi o scena incendiară“, a declarat o sursă citată de Mirror.