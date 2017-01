Justin Timberlake conduce în cursa pentru premiile MTV Europe

Ştire online publicată Miercuri, 26 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Justin Timberlake, care a dominat gala MTV Europe Music Awards din 2006, este nominalizat anul acesta la patru categorii și ar putea repeta performanța la evenimentul care va avea loc la Munchen, pe 1 noiembrie, potrivit Reuters. Cântărețul este urmat de Amy Winehouse, Avril Lavigne, Beyonce, Fall Out Boy, Linkin Park, My Chemical Romance, Nelly Furtado și Rihanna, care au câte trei nominalizări fiecare, stabilite pe baza unui sondaj în care telespectatorii au votat online. Timberlake a primit premiile pentru Cel mai bun artist și Cel mai bun artist pop și a fost și gazda show-ului MTV Europe Music Awards de anul trecut, ce a avut loc la Copenhaga, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din afara Statelor Unite. Telespectatorii decid anul acesta câștigătorii la majoritatea categoriilor, iar Timberlake a fost nominalizat la Video Star Award, pentru „What Goes Around", Headliner Award, Ultimate Urban Act și Solo Artist of 2007. În categoria Solo Artist (Artistul solo al anului 2007), cântărețul concurează cu Nelly Furtado și Avril Lavigne din Canada, Rihanna, născută în Barbados, Christina Aguilera din SUA și cântărețul Mika, născut în Liban. Linkin Park, My Chemical Romance, Fall Out Boy, Good Charlotte și Tokio Hotel concurează la categoria Band of 2007 (Formația anului 2007), iar la premiul Album of the Year (Albumul anului) au fost nominalizați Akon, Amy Winehouse, Avril Lavigne, Linkin Park și Nelly Furtado. La MTV Europe Music Awards vor cânta Lavigne, My Chemical Romance, Mika și Foo Fighters, iar gala va fi prezentată de hip-hop-erul american Snoop Dogg.