Justin Bieber, marele câştigător al American Music Awards 2012

Justin Bieber, marele câștigător al American Music Awards 2012

Ştire online publicată Luni, 19 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

La doar 18 ani a devenit artistul anului. Justin Bieber a primit nu mai puțin de trei distincții la gala American Music Awards. Adolescentul a luptat cu interpreți consacrați precum Rihanna, Maroon 5 și Katy Perry.Justin Bieber a lăsat deoparte problemele pe care le are în relația cu Selena Gomez și s-a bucurat din plin de gala de la Los Angeles. El a plecat acasă cu trei trofee - inclusiv marele premiu al serii, artistul anului.Adolescentul a mai obținut trofeele pentru cel mai bun cântăreț pop rock și cel mai bun album - Believe.Nicki Minaj s-a aflat și ea printre marii căștigători ai serii. Cântăreața a obținut două premii, ambele la categoria Hip Hop.La categoria cel mai bun artist country, cântăreața Taylor Swift a primit titlul pentru al cincilea an consecutiv.Trofeul pentru cel mai bun debut i-a revenit lui Carly Rae Jepsen.Printre laureații Galei s-au mai numărat Beyonce, Shakira, Rihanna și Adele.Iată lista completă a câștigătorilor:Artist of the year: Justin BieberNew artist of the year: Carly Rae JepsenPop/rock female artist: Katy PerryPop/rock male artist: Justin BieberPop/rock band, duo or group: Maroon 5Pop/rock album: Justin Bieber, BelieveCountry female artist: Taylor SwiftCountry male artist: Luke BryanCountry band, duo or group: Lady AntebellumCountry album: Carrie Underwood, Blown AwayRap/hip-hop artist: Nicki MinajRap/hip-hop album: Nicki Minaj, Pink Friday: Roman ReloadedSoul/R&B female artist: BeyonceSoul/R&B male artist: UsherSoul/R&B album: Rihanna, Talk That TalkAlternative rock artist: Linkin ParkAdult contemporary artist: AdeleLatin artist: ShakiraContemporary inspirational artist: tobyMacElectronic dance music artist: David Guetta