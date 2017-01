Justin Bieber, la un pas de asasinare

Ştire online publicată Joi, 13 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Doi bărbați din orașul Albuquerque (statul New Mexico) - Mark Staake și nepotul său Tanner Ruane -, plănuiau să îl urmărească și să îl asasineze pe tânărul artist, în timp ce acesta se afla la New York, unde a susținut un concert sold-out la Madison Square Garden.Potrivit poliției, Staake s-a împrietenit cu un al treilea bărbat, Dana Martin, în timp ce ambii erau încarcerați în închisoarea Las Cruces din New Mexico. Martin, care a primit în anul 2000 sentința de închisoare pe viață, după ce a violat și asasinat o adolescentă din Vermont, în vârstă de 15 ani, l-a recrutat pe Staake pentru ca acesta să ucidă anumite persoane, în numele lui, după ce Staake va fi eliberat, scrie Mediafax.ro.Martin a ordonat "uciderea și castrarea lui Bieber și a bodyguard-ului acestuia", afirmă postul de televiziune KRQE-TV din Albuquerque. Se spune că Martin era obsedat de starul pop canadian și avea chiar și un tatuaj cu Bieber pe unul dintre picioare.Informată chiar de Martin, poliția a înregistrat mai multe conversații telefonice între Staake și Ruane, care au avut loc după ce Staake a fost arestat în Vermont.În acele conversații, Ruane se plângea că era dezamăgit că nu va putea să execute acele crime. El a fost arestat ulterior de poliția din New York, care a găsit asupra sa arme de foc și arme albe.Justin Bieber, care a copilărit în orașul Stratford din provincia canadiană Ontario, dar care în prezent locuiește în Statele Unite, reprezintă una dintre marile surprize ale galei American Music Awards 2010 - unde a câștigat patru trofee -, dar și ale ultimilor doi ani. Albumul său de debut, intitulat "My World 2.0", s-a vândut în aproape două milioane de exemplare în Statele Unite ale Americii.