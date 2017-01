„Jur pe copiii mei că nu m-am culcat cu ea!“

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul italian Silvio Berlusconi a jurat pe cei cinci copii ai săi că nu a avut niciodată „relații picante” cu tânăra de 18 ani Noemi Letizia despre care presa italiană a dezvăluit intens în ultimele săptămâni că a avut o relație privilegiată cu Il Cavaliere. „Eu nu am spus absolut nimic. Am răspuns imediat la întrebarea dacă am avut vreodată relații picante cu o minoră. Răspunsul meu a fost nu, absolut nu. Jur acum și pe copiii mei. Nu am spus niciodată absolut nimic (compromițător - n.red.). Și uite ce se poate citi în anumite ziare...”, a spus Berlusconi într-o conferință destinată semnării unui acord de sprijin pentru Abruzzo, relatează jurnalul tv Skytg24. Șeful guvernului italian a menționat și că ar fi demisionat dacă ar fi avut într-adevăr relații cu o minoră. Copiii lui Berlusconi au fost atrași și ei fără voia lor, în scandalul politico-mediatic al divorțului premierului și relației acestuia cu adolescenta Noemi. Marius FRĂȚILĂ Corespondentul Agerpres