Julie Mayaya: „Nu prea mă lasă Horia să lenevesc“

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Într-un interviu acordat revistei Unica, tânăra mulatră Julie Mayaya a mărturisit că va înregistra un cover împreună cu Ștefan Stan, primul câștigător al concursului „Vocea României” (PRO TV).Julie Mayaya (26 de ani) are un an plin: va înregistra propriile piese, va colabora cu mai mulți artiști și va merge în turneu cu fostul ei antrenor, Horia Brenciu. „S-au întâmplat foarte multe lucruri în viața mea într-un timp foarte scurt. Dintr-odată, s-a schimbat totul. Nu mi-e ușor, dar e frumos. Îmi place să am timpul și mintea ocupate“, spune Julie în revista Unica.După ce s-a impus la „Vocea României”, mulatra a câștigat un contract cu Universal Music România, așa că va începe înregistrările pentru piesele proprii, iar în martie, Brenciu o va avea drept invitată la Sala Palatului și în turneul său din marile orașe ale țării. „N-o să am deloc timp de stat. Doar vreo două-trei zile de pauză. Nu prea mă lasă Horia să lenevesc! Dar e bine, abia aștept să cânt cu el!”, spune Julie. În paralel, mulatra va realiza un cover în duet cu Ștefan Stan, primul câștigător al concursului.