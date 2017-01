Julia Roberts este îngrijorată de Britney

Ştire online publicată Miercuri, 07 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Mamă a trei copii, dintre care doi gemeni, Julia Roberts nu plănuiește să-și mărească familia, fiind mulțumită de actuala componență. Actrița a vorbit despre maternitate, carieră și eforturile de a crea pentru micuții săi un mediu propice într-un interviu care va apărea în numărul din luna decembrie al revistei „Vanity Fair". „Fiecare copil are nevoie de atenție și toată energia mea se împarte între cei trei năzdrăvani ai mei. Nu știu cum m-aș descurca cu cinci copii, acest trio este chiar drăguț", a declarat Julia, care se vede pusă în situația de a îmbina cariera cu meseria de mamă. „Încerc din greu să nu fiu prea protectoare, mai ales că acum lipsesc destul de mult de acasă. Mă tem să nu se lovească, să nu pățească ceva, dar, din fericire, Danny este mai cerebral". Împinsă, probabil, tot de instinctul matern, Julia s-a arătat îngrijorată de situația cântăreței Britney Spears și a declarat chiar că i-ar plăcea să o invite în casa de oaspeți, pentru a fi alături de controversata vedetă. „Am tot auzit ce se întâmplă cu Britney și mi-ar plăcea să o pot ajuta, să am grijă de ea în această perioadă". Cât despre carieră, Roberts spune că i-ar plăcea să joace într-un film alături de Johnny Depp, pe care îl cunoaște și îl admiră foarte mult.