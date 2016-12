Julia Jianu: "După trei zile de Paris plângeam cu lacrimi de crocodil"

Ştire online publicată Luni, 28 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Julia Jianu se declara o romantica incurabila si marturiseste pentru "D-Paparazzi" ca i-ar fi placut sa locuiasca la Paris. Orasul de pe malul Senei inseamna foarte mult pentru ea si Bogdan, iar Julia isi aminteste de prima vizita la Paris.Vedetele au fost provocate de echipa emisiunii "D-Paparazzi" de la Kanal D sa povesteasca amintirile care le leaga de "Orasul Luminilor", iar Julia Jianu a marturisit ca este cat se poate de legata de Paris."Bogdan fusese la Paris si imi povestise cat de frumos este acest oras. Am ajuns impreuna la Paris dupa cateva spectacole pe care le-am sustinut in Germania, iar dupa trei zile de colindat orasul plangeam cu lacrimi de crocodil in masina. Nu mai voiam sa plec de acolo. Este orasul in care vreau sa locuiesc, este un oras romantic de care ma leaga foarte multe amintiri speciale", declara Julia Jianu."Am fost o singura data la Paris, insa in luna ianuarie si era foarte frig. In ciuda vremii am facut tot posibilul sa colind la pas multe stradute si am ramas impresionata de ceea ce am vazut acolo", spune Ellie White."Parisul este un oras superb. Nu am fost cu iubitul, ci impreuna cu prietenele mele. Ne-am plimbat pe malul Senei, am urcat in Tour Eiffel si am vizitat muzeele", spune Roxana Nemes."Sa stii ca pentru mine de Paris nu ma leaga amintiri placute. De fiecare data cand am fost la Paris am fost cu munca, iar timpul liber a fost foarte redus", declara Adina Buzatu.