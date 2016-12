Jude Law s-a îndrăgostit de sosia fostei sale soţii

Jude Law s-a îndrăgostit de sosia fostei sale soții

Ştire online publicată Miercuri, 28 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Deși apăruseră zvonuri conform cărora Jude Law ar fi făcut o pasiune pentru Mădălina Ghenea, iată că actorul are o relație cu o femeie de 31 de ani care îi seamănă izbitor de mult fostei sale soții, Sadie Frost, cu care are trei copii.Este vorba de Ellen Crawshaw, asistentă la garderobă pentru filmul pe care Jude Law îl filmează în prezent, „Dom Hemingway”. Se pare că Law și Ellen sunt nedespărțiți din luna octombrie.„Idila dintre Jude și Ellen este pe buzele tuturor de pe platoul de filmare. A început luna trecută, atunci când am filmat în Franța. A fost o conexiune imediată între ei și au început să flirteze, însă s-au atins doar atunci când am mers cu toții să petrecem într-un local în Saint Tropez”, a spus o sursă pentru MailOnline.„De atunci sunt nedespărțiți. Încearcă totuși să își ascundă sentimentele pe care le au, însă amândoi par atât de fericiți. Este clar că le merge foarte bine. Amândoi sunt singuri, deci nu au nimic de ascuns. Sunt doar doi oameni îndrăgostiți, care petrec timp împreună”, își continua sursa mărturisirea.