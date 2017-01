Jojo nud. Dacă are ce arăta!...

Cătălina Grama, cunoscută publicului din emisiunile grupului umoristic „Divertis”, va debuta pe 9 aprilie, pe marile ecrane, în „Poker”, cel mai recent film marca Sergiu Nicolaescu, informează MediaPro Distribution. După ce și-a început cariera în muzică și a cunoscut succesul alături de grupul umoristic Divertis, căruia i s-a alăturat în 2004, Jojo își începe prin intermediul „Poker” și cariera în cinematografie. Chiar dacă prima întâlnire cu actoria a avut-o alături de Divertis, între timp pasiunea lui Jojo pentru scenă s-a concretizat în obținerea unor roluri importante în piese de teatru celebre precum: „Poker” și „Opera de trei parale”. Despre filmarea unor scene în nud, tânăra actriță spune: „A fost destul de dificil, numai că am intrat foarte bine în mintea personajului meu, din a cărui perspectivă nu am mai avut absolut nicio problemă, mai ales că m-am bucurat de susținerea echipei. Am lucrat cu foarte puțini oameni în jur în acel moment, doar eu și echipa de care aveam nevoie pentru a filma scena res-pectivă. În plus, secvențele acestea sunt parte integrantă din personaj, Monica se construiește și cu ajutorul lor, gândiți-vă numai că ea este o fostă prostituată. Deci scenele sunt justificate, altfel n-ar fi existat nici măcar la nivel de scenariu”. O adaptare pentru marele ecran a celebrei piese de teatru cu același nume a scenaristului Adrian Lustig, filmul „Poker” reunește în rolurile principale nume sonore, precum Horațiu Mălăele, Vladimir Găitan, Valentin Teodosiu, Ion Rițiu, Mircea Diaconu, Jean Constantin, Vasile Muraru și Cătălina Grama (Jojo). Filmul „Poker” prezintă po-vestea a patru prieteni ale căror destine se intersectează în copilărie și care, odată ajunși la maturitate, întruchipează tipologii reprezentative pentru societatea românească actuală: politicianul veros (Claudiu Vițelaru), mafiotul care își dorește, prin orice mijloace, să acceadă în politică (Titel Pangica) sau medicul fără conștiință (Horia Vrabete).