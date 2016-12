Jojo încă mai crede în Moş Crăciun!

Jojo încă mai crede în Moș Crăciun!

Jojo este încântată de sărbătorile de iarnă și aceste zile îi amintesc cu drag de copilărie. Mai mult, actrița crede încă în Moș Crăciun.„Bineînțeles că există!”, a povestit vedeta pentru libertatea.ro.Jojo a avut o copilărie plină de care își amintește cu drag.„În general, stăteam prin București și ne jucam ore în șir, eu și vărul meu Silviu, cu care am crescut împreună ca frații. Construiam cazemate din zăpadă și alcătuiam două tabere și ne băteam cu bulgări. Făceam oameni de zăpadă imenși și ghețuș și ne dădeam pe gheață până seara târziu. Mergeam la săniuș în parc și nu oboseam niciodată. E minunat să fii copil”, a povestit actrița.Aceasta a continuat: „Odată, îmi amintesc că am mers la colindat în blocul de vizavi de bunica mea. Și o familie nu a vrut să ne primească. Și eu i-am rugat frumos să ne lase să cântăm, spunându-le că nu vrem bani, că vrem doar să colindăm. Ne-au primit și uite că îmi amintesc de întâmplarea asta până azi. Colindul meu favorit este «Din an în an». Îl cânt în fiecare an cu tata, de Crăciun. Și nu numai acesta, ci multe alte colinde”.