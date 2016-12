Jojo, cucerită de Madonna şi Anouk

Jojo, cucerită de Madonna și Anouk

Actrița de la „Serviciul Român de Comedie” le admiră pe Carla Bruni și pe Madonna, dar i-ar fi plăcut să aibă vocea cântăreței olandeze Anouk.Jojo ar fi participat chiar și la „Vocea României” dacă ar fi fost posesoarea unei voci precum cea a lui Anouk, interpreta hitului „Nobody’s Wife”: „Dacă aș fi putut să-mi aleg o voce, mi-aș fi ales vocea unui solist rock... ca voce feminină îmi place Anouk, mi-ar fi plăcut să am vocea ei atât de puternică. Vocea României e o emisiune pentru voci puternice, cu har, exersate, care trebuie să sune fabulos, cu oameni care nu au avut șansa până acum să se facă remarcați sau să se afirme în acest domeniu”, spune simpatica blondă, citată de showbiz.ro.Actrița de la Pro Tv mai povestește că este o consumatoare de muzică de genuri diferite, de la rock și jazz, până la folk și muzică clasică și că preferă câteva voci internaționale celebre: „Steven Tyler de la Aerosmith este unul dintre cântăreții mei preferați, are o voce specială, un timbru aparte și în plus e și un showman adevărat. Îmi mai plac Carla Bruni și Madonna“, spune Jojo, nerăbdătoare să urmărească în curând la Pro Tv prima ediție a show-ului „Vocea României“.