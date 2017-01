Jojo a luat lecţii de schi în Austria, de la soţul ei

Jojo a luat lecții de schi în Austria, de la soțul ei

Ştire online publicată Marţi, 21 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Jojo, actrița ce poate fi urmarită în emisiunea "Serviciul Român de Comedie" din 29 februarie, de la ora 20.30, a testat pentru prima oară schiurile, în vacanța pe care și-a petrecut-o împreună cu soțul ei, în Austria, informează Pro TV.Aflată în Austria împreună cu soțul său, după luni bune în care a avut un program extrem de încărcat, Jojo mărturisește că a trăit momente frumoase de relaxare, dar a vut parte și de aventuri. Fiind pentru prima dată pe pârtia de schi, vedeta Pro TV spune că a luat lecții de la soțul său, care s-a dovedit a fi un instructor extrem de răbdător. "Ionuț m-a învățat să schiez. A avut o răbdare extraordinară și astfel am făcut primii mei pași pe schiuri. Am învățat cot la cot cu copiii pe pârtia de începători".Lecțiile de schi din stațiunea Solden, acolo unde s-au cazat cei doi, nu au fost însă lipsite de peripeții pentru că într-una din zile Jojo și soțul său s-au rătăcit pe pârtiile dedicate avansaților. "Amuzant a fost că a doua zi am nimerit pe un traseu numai cu pârtii roșii și negre, deși eram în căutarea celor albastre, și am avut emoții mari întreaga coborare! Așa că... schiul a fost o experiență cu totul și cu totul specială. Am descoperit în schimb frumusețea sporturilor de iarnă și prin intermediul lor niște priveliști de poveste. Cu siguranță că o astfel de vacanță merită repetată" , povestește Jojo.Vedeta Pro TV mărturisește că ea și soțul său, Ionuț, iubesc muntele în orice anotimp, fie el plin de păduri înverzite, fie acoperit de zăpadă. Tocmai de aceea, deși în perioada sărbătorilor de iarnă au petrecut în țară, la munte, cei doi au ales pentru vacanță tot o regiune muntoasă, renumită pentru sporturile de iarnă. "Am ales să petrecem vacanța de iarnă la schi pentru că eu nu mai trăisem o astfel de experiență și pentru că iubim muntele în orice anotimp. Am mers în Austria în Solden, o stațiune foarte drăguța și primitoare, în care schiul este activitatea de bază pe timp de iarnă până la jumătatea primăverii. Ne-am simțit extraordinar acolo, mai ales că toată atmosfera era construită în jurul conceptului de schi. Am încercat tot felul de preparate delicioase și am descoperit un spa excelent pe care vi-l recomand din toată inima. Aqua Dom este o experiență ce merită traită dacă ajungeți prin apropiere", mai spune Jojo.Și cât timp părinții au fost în vacanță, micul Achim a fost răsfățatul bunicilor, care s-au întrecut în a-i face pe plac. "Achim a rămas acasă cu bunicii", spune actrița de la SRC. "El se simte minunat în prezența lor și nu cred că a sesizat lipsa noastră. În schimb, nouă ne-a fost tare dor de el! A fost prima dată când am stat departe de micuțul nostru și i-am simțit lipsa. Abia așteptăm să mai crească și să mergem împreună în vacanțe. Mi-l imaginez deja curajos pe schiuri. Sunt convinsă că o să-i placă tare mult!".