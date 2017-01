Johnny Depp se mută într-un sat din Marea Britanie

Ştire online publicată Luni, 21 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul american Johnny Depp intenționează să se mute într-un mic sat din comitatul Suffolk din Marea Britanie, informează thesun.co.uk. Starul francizei „Pirații din Caraibe”, în vârstă de 47 de ani, a fost văzut recent într-un bar din satul Rougham din comitatul Suffolk din estul Angliei. Localnicii au declarat pentru tabloidul The Sun că l-au văzut pe celebrul actor american la volanul unei dubițe de culoare albă în timp ce acesta se plimba și admira peisajul din satul lor. Brenda Beeton, vicepreședinta comitetului parohial din localitate, a declarat: „Se zvonește că urmează să se mute aici. Am auzit că, deja, copiii săi au fost înscriși la școala din sat”. Johnny Depp, care are doi copii cu partenera sa de viață, actrița și cântăreața franceză Vanessa Paradis, deține reședințe în Franța, Los Angeles (SUA) și pe insula Bahamas. Johnny Depp va juca din nou rolul căpitanului Jack Sparrow în filmul „Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”.