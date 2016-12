John Malkovich vine în România în 2013. Actorul va fi prezent la Festivalul Enescu

Ştire online publicată Marţi, 27 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul John Malkovich va fi prezent la Festivalul Enescu, cu proiectul "The Infernal Comedy. Confessions of a Serial Killer", pe care îl va prezenta la București, au confirmat pentru MEDIAFAX reprezentanți ai evenimentului care se desfășoară între 1 și 28 septembrie 2013.Spectacolul va fi prezentat pe 9 septembrie, de la ora 17.00, la Ateneul Român din București.Atunci când un ucigaș în serie se întoarce pe scenă pentru a-și prezenta autobiografia la o lectură publică, nu poate fi vorba neapărat de o comedie. Dar, când toată povestea este acompaniată de instrumente baroce, din distribuție fac parte două soprane și un actor, iar actorul este John Malkovich, tot proiectul poate fi văzut și într-o notă comică.Malkovich, care asigură lectura, joacă rolul lui Jack cel întors din morți, gata să își povestească viața. Spectacolul este scris și regizat de Michael Sturminger, iar muzica variază de la Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Christoph Willibald la Carl Maria Von Weber.John Malkovich, născut în 1953, este actor, producător și regizor, a apărut în ultimii 25 de ani pe afișele a peste 70 de lungmetraje și a fost de două ori nominalizat la premiul Oscar, pentru rolurile din "Locuri în inimă/ Places in the Heart" (1984) și "În bătaia puștii/ In the Line of Fire" (1993).Cea de-a XXI-a ediție a Festivalului "George Enescu" - a X-a după Revoluția din 1989 - va găzdui peste 150 de evenimente, dintre care șase concerte de muzică românească, 14 recitaluri și concerte camerale, 14 mari orchestre cu 28 de concerte, 21 de ansambluri orchestrale și camerale, opt concerte "Enescu și contemporanii săi", patru spectacole de operă, două spectacole de balet, 48 de concerte în cadrul concursului internațional și manifestări în Piața Festivalului. Nu vor lipsi din evenimentul de anul viitor nici expozițiile de artă plastică "E-Bienale", aflate la cea de-a doua ediție, și nici simpozionul de muzicologie, organizat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România.