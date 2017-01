John Lennon, pe marile ecrane

Sâmbătă, 30 August 2008.

Adolescența lui John Lennon este subiectul unui film care va avea titlul „Nowhere Boy” („Băiatul de nicăieri”) și va fi realizat de scenaristul Matt Greenhalgh și regizorul Sam Taylor-Wood. Matt Greenhalgh, câștigător al unui premiu Bafta, se va concentra în acest film pe anii singuratici din adolescența fostului Beatles, de la momentul în care Lennon a fost abandonat de mama sa și, ulterior, a fost chinuit de o mătușă autoritară. Scenariul va urmări, apoi, perioada în care Lennon își găsește liniștea în muzică, în artă și în prietenul și colegul său de formație, Paul McCartney. Titlul peliculei este inspirat de cel al melodiei „Nowhere Man” - inclusă pe albumul The Beatles – „Rubber Soul” (1965), care a punctat începutul erei elaborate în muzica celebrei trupe din Liverpool. Deși nu a mai regizat vreun film de lung metraj până acum, Taylor-Wood are experiență cu artiștii, pentru că a realizat scurt metraje centrate pe concertele Pet Shop Boys în Londra, precum și un video promoțional pentru single-ul Elton John „I Want Love”, din 2001. Filmările vor fi făcute în Liverpool, în zona în care a copilărit Lennon. Distribuția nu a fost definitivată, însă zvonurile spun că actrița Kate Winslet ar putea să participe la castingul pentru rolul mamei lui Lennon, Julia: „Femeile din tinerețea lui John au conturat caracterul său, iar puterea și slăbiciunea acestor relații consti-tuie punctul central al filmului”, a declarat Taylor - Wood. „Nowhere Boy” va fi finanțat de Ecosse Films, cu ajutorul Consiliului de Film din Londra. Producția nu va fi prima despre Lennon ca membru al trupei Beatles. Precedentele filme sunt „Backbeat” (1994), despre începutul carierei trupei britanice în Hamburg, „The Hours and the Times” (1991) și „The Killing of John Lennon” (2007), centrat pe ultimele ore din viața lui Lennon din perspectiva asasinului aces-tuia, Mark Chapman.