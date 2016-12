John Forsythe, starul serialelor „Îngerii lui Charlie” şi „Dinastia“, a murit

John Forsythe, starul serialelor „Îngerii lui Charlie” și „Dinastia“, a murit

Marţi, 06 Aprilie 2010.

Actorul american John Forsythe, star al serialelor de televiziune de succes „Dinastia” și „Îngerii lui Charlie”, a murit la vârsta de 92 de ani, a anunțat, vineri, familia acestuia, informează Reuters. John Forsythe a murit în locuința sa din Santa Ynez, California, din cauza unei pneumonii. Actorul era de multă vreme bolnav de cancer. Forsythe și-a început cariera la New York, unde a făcut parte dintre primii membri ai Studioului de actorie al lui Lee Strasburg. La Hollywood este cunoscut pentru faptul că și-a împrumutat vocea personajului Charlie din serialul de televiziune de succes în anii 1970 „Îngerii lui Charlie”, dar și pentru asocierea sa cu producătorul Aaron Spelling, care i-a oferit rolul baronului petrolului Blake Carrington în serialul TV „Dinastia”. Pentru acest rol, a câștigat două premii Globul de Aur și a fost nominalizat la numeroase premii Emmy. Născut John Lincoln Freund, pe 29 ianuarie 1918, în Penn’s Grove, New Jersey, Forsythe a fost fiul unui om de afaceri de pe Wall Street. A fost student al Universității din Carolina de Nord și a luptat în cel de-al doilea război mondial. A jucat în filme precum „It Happens Every Thursday”, cu Loretta Young, și „Cu sânge rece”, bazat pe romanul lui Truman Capote. A devenit apoi misteriosul Charles Townsend, care angajează trei femei superbe ca detectivi privați, în serialul TV din anii 1970 „Îngerii lui Charlie”. Serialul a lansat carierele în televiziune ale actrițelor Farrah Fawcett, Kate Jackson și Jaclyn Smith.