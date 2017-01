Joacă-te cu părul pubian!

Parul pubian nu este intotdeauna o pacoste de care trebuie sa scapi neaparat. Pentu unii, acesta reprezinta o adevarata sursa de placere. Trendul pilozitatii difera in functie de mediul si timpul in care traim. Datorita a ceea ce vedem in jurul nostru si urmand sfaturile recomandate, am putea ajunge cu usurinta la concluzia ca in lumea noastra indepartarea parului pubian este legea si pilozitatea doar o exceptie. De ce e mai bine sa ne indepartam parul pubian? Exista multe motive pentru indepartarea parului pubian. Multi oameni considera pur si simplu ca parul pubian este non-estetic si, in consecinta, neatractiv. Alt motiv se presupune a fi de natura igienica. Zona genitala fina este considerata mai usor de intretinut. Al treile motiv este unul conectat direct la sexualitate - o zona pubica epilata se presupune ca este mai sensibila la placerea atingerii. Majoritatea oamenilor nu isi pot imagina sexul oral in cazul in care labiile mari sunt acoperite cu par pubian. Iar gasirea labiilor mici, daca sunt ascunse de o "padure" de par, pare a fi o adevarata realizare. Indepartarea parului pubian poate deveni astfel o forma de arta reala si cu siguranta nu doar o chestiune de rutina. Simtul artistic si imaginatia sunt de dorit daca doresti sa pastrezi parul pubian. Citeste mai departe...