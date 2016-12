Jim Jarmusch vrea să realizeze un film despre Iggy Pop

Ştire online publicată Vineri, 27 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Regizorul american Jim Jarmusch dorește să realizeze un film despre starul rock Iggy Pop, informează ediția online a publicației franceze L’Express. Jim Jarmusch este cunoscut pentru pasiunea sa pentru muzică și colaborările cu muzicieni celebri precum Joe Strummer, Neil Young, Tom Waits și The White Stripes. De asemenea, acesta este responsabil cu realizarea line up-ului pentru o zi a festivalului newyorkez de muzică All Tomorrow’s Parties. Înainte de acest proiect, regizorul vrea să înceapă, anul viitor, filmările pentru noul său lungmetraj, care are un scenariu secret, dar are distribuția aproape completă: Tilda Swinton, Michael Fassbender și Mia Wasikowska. Jarmusch își dorește, de asemenea, să pună în scenă o operă pe care a scris-o împreună cu compozitorul Phil Klein și care este dedicată omului de știință Nikola Tesla.