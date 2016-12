Jessica Alba, în rolul unei spioane, în „Spy Kids 4“

Ştire online publicată Miercuri, 25 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița Jessica Alba va juca în lungmetrajul SF „Spy Kids 4: All the Time in the World”, regizat de Robert Rodriguez și produs de compa-nia cinematografică Dimension Films. Acest proiect reprezintă o continuare a francizei de succes „Spy Kids”, în care Alexa Vega și Daryl Sabara au jucat rolurile copiilor ai căror părinți - interpretați de Antonio Banderas și Carla Gugino - sunt super-spioni. Scenariile și regia celor trei filme precedente din această franciză sunt semnate de Robert Rodriguez. Alexa Vega și Daryl Sabara nu mai sunt însă copii - Vega are aproape 23 de ani și s-a logodit de puțin timp -, însă Rodriguez dorește să continue această franciză. În noul proiect cinematografic, Jessica Alba va interpreta rolul unui fost spion care va fi reactivat. Actrița, în viața reală mama unei fetițe în vârstă de doi ani, va juca și în film rolul mamei unui bebeluș, care are, totodată, doi fii vitregi aflați la vârsta adolescenței. Potrivit presei americane, Banderas, Vega și Sabara își vor relua rolurile din precedentele filme ale acestei francize. Ca majoritatea lungmetrajelor lui Robert Rodriguez, „Spy Kids 4: All the Time in the World” va fi filmat în orașul natal al cineastului, Austin, din statul Texas, și va avea un buget mai mic de 30 de milioane de dolari. Filmările vor începe luna viitoare și vor fi realizate cu ajutorul tehnologiei 3D. Acest proiect cinematografic marchează a treia colaborare a actriței Jessica Alba cu regizorul Robert Rodriguez, după „Sin City” (2005) și „Machete”, care va avea premiera pe 3 septembrie.