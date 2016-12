Jennifer Lopez are un nou iubit

Ştire online publicată Miercuri, 16 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Jennifer Lopez este din nou îndrăgostită și are o nouă relație, la doar câteva luni de la divorțul de Marc Anthony.Vedeta în vârstă de 42 de ani are o relație cu Casper Smart, unul dintre dansatorii săi. Se pare că cei doi se întâlnesc de mai multe săptămâni, după ce dansatorul a fost angajat pentru spectacolul vedetei la San Francisco, scrie dailymail.co.uk.„Dansează într-un club din Los Angeles. Are succes la femei pentru că dansează la bustul gol”, a declarat o sursă despre Casper Smart.Smart a mai dansat pentru Beyonce și era pe lista dansatorilor de rezervă pentru turneul „This Is It” al lui Michael Jackson.Aceasta nu este pentru prima dată când Jennifer Lopez are o relație cu unul dintre dansatorii ei. Vedeta a fost căsătorită cu Chris Judd, care a apărut în videoclipul piesei „Love Don’t Cost A Thing”.