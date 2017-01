Jennifer Aniston, sătulă de comparaţia cu Angelina Jolie!

Jennifer Aniston, sătulă de comparația cu Angelina Jolie!

Ştire online publicată Joi, 09 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Chiar și acum, când are o relație stabilă și reușită cu Justin Theroux, Jennifer Aniston este comparată și pusă față în față cu Angelina Jolie.Jennifer Aniston a acordat un interviu revistei InStyle în care a dezvaluit că s-a săturat de Angelina Jolie și de întrebările celor din jur despre eternul triunghi ea-Angelina-Brad."E constant. E o știre care încă ține primele pagini ale revistelor și de care nu pot scăpa. Dar până la urmă, este o chestie făcută pentru bani, o poveste care vinde și care nu are nimic de-a face cu realitatea".Jennifer are o relatie cu Justin Theroux, 38 de ani, de la inceputul verii anului trecut. Vedeta s-a indragostit fulgerator de actor pe platourile de filmare de la "Wanderlust".Indragostita, Jen l-a dorit pe Justin langa ea si a facut tot posibilul sa il aiba.