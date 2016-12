Jean-Claude Van Damme are urmaşi pe măsură

Jean-Claude Van Damme are urmași pe măsură

Miercuri, 05 Septembrie 2012.

Jean-Claude Van Damme se poate lăuda cu o carieră impresionantă, dar și cu o familie fericită și trei copii excepționali. Iar mândria sa poate fi cu atât mai mare cu cât doi dintre ei l-au urmat în lumea cinematografică.Kristopher Van Varenberg, Bianca Bree și Nicholas Van Varenberg sunt cei trei copii ai lui Van Damme, iar primii doi au îmbrățișat o carieră în actorie, fiindu-i alături tatălui lor în mai multe dintre filmele sale celebre.Născută pe 17 octombrie 1990, Bianca Bree nu a putut sta departe de lumea cinematografică în care și-a făcut debutul încă de la 18 ani, în filmul The Shepherd: Border Patrol, unde a jucat rolul lui Kassie Robideaux, fiica personajului interpretat chiar de tatăl său, Jacques Robideaux.Relația dintre cei doi a continuat pe plan profesional, iar frumoasa actriță a început să obțină numeroase roluri, dând dovadă de multă dăruire și talent. După debutul din 2008, Bianca Bree a mai jucat în trei filme: Soldiers (2010), Assassination Games (2011) și 6 Bullets (2012), iar acum se pregătește pentru lansarea altor două proiecte pentru anul viitor: Welcome to the Jungle și U.F.O.Pentru a o obișnui cât mai bine cu lumea cinematografică, Jean-Claude Van Damme o ia pe fiica lui la toate evenimentele și premierele la care participă, ultima apariție a celor doi fiind la lansarea producției The Expendables 2. Mândru de copilul său, actorul a declarat că nu o menajează deloc pe Bianca, explicând că își dorește ca aceasta să reușească să se descurce pe cont propriu și să fie apreciată pentru talentul său: „Bianca nu are parte de tratament special. Vreau să muncească la fel de mult ca orice alt actor și să își clădească un drum pe forțele proprii. E talentată și are suficient de mult potențial pentru a reuși”, a declarat Van Damme pentru sursa citată de Procinema.